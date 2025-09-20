Marian Iancu nu a iertat pe nimeni după Botoșani – FCSB 3-1! Ce a spus despre Gigi Becali
Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat sâmbătă, 20 septembrie 2025, ora 08:12,
FCSB a pierdut meciul cu FC Botoșani, scor 1-3, din etapa a zecea în SuperLiga României.
„Tănase joacă în reclame, Olaru a uitat complet cine a fost, Bîrligea dă gol și adoarme, restul nu contează. Problema este ca staff-ul sportiv s-a decredibilizat complet în fața jucătorilor încât nu-i mai poate motiva, iar Gigi a obosit și nu mai are nicio inspirație divină din care să mai iasă ceva.
Încă mai este timp. Vor fi în play-off, dar Craiova, Rapid și Dinamo sunt pe cont propriu. Dacă câștigă, nu-i mai pot prinde nici campioana și nici vicecampioana, pe care urmează să o vedem la joc”, a scris Marian Iancu, pe Facebook.