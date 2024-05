Marian Iancu nu crede în antrenorul pe care vrea să îl aducă Dan Șucu

Marian Iancu e de părere că numirea lui Neil Lennon la Rapid ar fi o decizie greşită a lui Dan Şucu.

„În conjunctura viitorului campionat, cum arată el ca arhitectură, cum s-au consolidat cluburile din timp, mă refer la contracandidatele Rapidului, în niciun caz nu e el (nr. Neil Lennon) soluţia.

Ca să vină un antrenor de afară… Rapid nu este o echipă de forţă. CFR Cluj e o echipă de forţă care ar putea să înghită un asemenea antrenor. Dar, restul sunt jucători de un anumit tip, în niciun caz.

Rămân la soluţia Şumudică, părerea mea o cunoaşte. Dacă nu există compatibilitate şi văd în mod clar, nu mai putem să ne ascundem, că nu există o compatibilitate şi nici nu vreau să o comentez.

Am ideile mele, dar nu are rost să intru în ele de ce nu există compatibilitate, evident, soluţia următoare este Dorinel Munteanu. Să te baţi cu Dan Petrescu, Gâlcă, FCSB-ul domnului Becali care se va întări solid… n-ai timpul necesar.

Nu ai timp să poţi să îţi permiţi unui terţ care vine de nu ştiu unde timpul necesar. Nu e un risc, e un dat. Nu au nicio şansă la anul, doar dacă iese public domnul Şucu şi spune că o lasă mai moale cu obiectivele luminoase.

Să spună că vrea în play-off şi de acolo să contruiască. E la al doilea an de când a venit în fotbal. E de înţeles. De la al treilea an în fotbal nu mai e de înţeles. Şi-a asumat în acest an.

Anul trecut Niculae şi Angelescu sunt răspunzători rezultatelor dezastruoase. Anul ăsta, Dan Şucu nu mai poate să iasă din colimatorul suporterilor. Eu sper să fie Şumudică, e singura soluţie care poate aduna energiile din tribune, să le ducă în teren.

Aţi văzut că echipa care a câştigat cu 4-0 în faţa FCSB-ului s-a comportat dezastruos, tocmai că a fost lipsa asta de energie. Cine ştie fotbal, înţelege că au fost găuri mari”, a declarat Marian Iancu, potrivit fanatik.ro.