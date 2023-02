Marian Iancu nu se oprește! Noi critici la adresa Rapidului: „Are cel mai slab lot! Nu pot câștiga campionatul!”

Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, continuă să vorbească despre Rapid București.

Mai exact, acesta a criticat lotul giuleștenilor, considerând că este mult prea slab pentru câștigarea campionatului. Iată ce a spus Marian Iancu.

„Are cel mai slab lot! Nu pot câștiga campionatul!”

„Rapid, din nefericire, are cel mai slab lot (n.r. din play-off). Nu are un lot construit cu o fundație puternică. Nu poate să mă facă pe mine să cred, măcar să cred, că s-ar putea înscrie printre cei pe care îi văd câștigând campionatul.

Nici nu știu dacă va reuși măcar să joace în cupele europene. E prea puțin, în anul centenarului, să spui că obiectivul a fost să joci în play-off…”, a spus Marian Iancu, pentru Prosport.

„Au făcut transferuri pentru obiectivul din 2043, e bine!”

„Din punctul meu de vedere, lotul Rapidului e consumat la maxim, nu are nicio rezervă neexploatată meci de meci, atinge maximum meci de meci, mai ales la meciurile de acasă, sunt turați, sunt forjați la maxim. Nu pot mai mult, e totul limitat. Nu au bancă de rezervă. Mutu ce să facăAm văzut că s-au apucat să facă transferuri.

Au făcut transferuri pentru obiectivul din 2043, e bine. E bine și lucrul ăsta, măcar știi că în 2043 ai un obiectiv. Asta dacă nu îi vinde. Că exista treaba asta, când apar tineri de valoare sunt și vânduți imediat. Rapid e condusă corporatist din punct de vedere financiar.

În anul Centenarului, nici nu știu care e obiectivul, să joci în play-off cred că e prea puțin, să joci în cupele europene cred că e prea mult față de investițiile care s-au făcut. Ori dacă tu clamezi că la anul sau peste doi ani vrei să iei campionatul și tu nu te-ai apucat să îți construiești de acum un lot, care să joace împreună o anumită perioadă de timp, ca să poți să te duci spre obiectiv.

Te uiți în fața ta și vezi ceilalți competitori, care an de an investesc și an de an își completează lotul de jucători. Dacă tu nu vezi decalajul tău, câți timpi morți ai în urmă, atunci ai o problemă”, a mai spus Iancu, pentru sursa citată.