Marian Iancu știe echipele românești care vor trece de turul 3 din Europa

Joi, echipele din Superligă joacă în prelininariile cupelor europene.

FCSB și CFR Cluj joacă în Europa League, iar Craiova în Conference.

Înainte de meciuri, Marian Iancu a analizat partidele.

„Două dintre cele mai importante, FCSB și CFR, merg și joacă în Europa League, o competiție medie, dar importantă. Craiova, care strălucește în acest început de campionat intern, joacă în Conference League. Din punctul meu de vedere, toate 3 vor merge mai departe, cu un singur amendament.

CFR Cluj are nevoie și de puțin noroc. Un pic de divinate, pentru că joacă cu Braga. FCSB joacă într-un picior, o echipă măcinată de lipsă de formă, de accidentări, ceva probleme interne. Eu cred că anul acesta, vor coborâ un etaj, în Conference League, unde este locul lor. CFR Cluj este greu, dar au șansele să coboare și ei un etaj. Craiova, dacă este așa cum zice Rădoi, va merge mai departe.”, a spus Marian Iancu, în cadrul unui video postat pe rețelele sociale.