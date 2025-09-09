Marian Iancu ”tună și fulgeră” după ce Rapid a ratat un transfer: ”V-ați bătut joc! Ce blestem!”

Alin Fică trebuia să fie transferat de Rapid în același timp cu Leo Bolgado, dar mutarea nu a avut loc în final. Impresarul fotbalistului, Lucian Marinescu, a declarat că giuleștenii au ales alt jucător în schimb.

Marian Iancu a avut o reacție acidă după ce a aflat vestea.

”Un fleac, v-ați bătut joc de un jucător de obiectiv. Ce borduri, ce neghiobi?! Ce blestem!”, a transmis Marian Iancu, pe Facebook.

1,4 milioane de euro este cota de piață a mijlocașului