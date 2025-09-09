Marian Iancu, verdict despre transferul lui Leo Bolgado la Rapid

Rapid a perfectat transferul lui Leo Bolgado, însă mutarea nu a fost lăudată de toată lumea. Fostul patron al Politehnicii Timișoara, Marian Iancu, a criticat dur aducerea fundașului brazilian, numindu-l „fundaș expirat”.

Bolgado, 27 de ani, a venit la Rapid sub formă de împrumut, cu opțiune de cumpărare definitivă, după ce a jucat 13 meciuri pentru CFR Cluj în acest sezon.

Iancu a reacționat imediat pe Facebook, exprimându-și nemulțumirea: „Uite Fica, nu este Fica, uite Jan, nu este Jan. Antrenorul cere mijlocaș ofensiv și atacant și primește un fundaș expirat din Gruia”.

Cota de piață a lui Bolgado este de 1,8 milioane de euro conform transfermarkt.com.

Pe de altă parte, negocierile pentru transferul lui Alin Fică au eșuat după ce agentul său a cerut Rapidului un salariu de peste 15.000 de euro, plus o primă de instalare și bonusuri ce puteau crește ușor costurile pentru club.

Rapid oferea doar 12.000 de euro, iar diferențele salariale și condițiile financiare au făcut ca mutarea să cadă, astfel că Fică rămâne la CFR Cluj, unde are contract până la finalul sezonului și în prezent un salariu lunar de 5.000 de euro.