Marica l-a remarcat pe cel mai periculos jucător al celor de la FCSB, după remontada cu Drita

Fostul internațional Ciprian Marica a fost impresionat de prestația lui David Miculescu în victoria dificilă a celor de la FCSB în fața echipei Drita, scor 3-2, într-un meci contând pentru preliminariile Europa League. Deși Daniel Bîrligea a fost eroul partidei cu o dublă, Marica l-a ales pe Miculescu drept cel mai periculos jucător al formației roș-albastre.

Marica a subliniat implicarea lui Miculescu în duelurile unu contra unu și capacitatea sa de a destabiliza apărarea adversă, menționând că primul gol al lui Bîrligea i se datorează în mare parte acestuia. „A fost singurul care a adus mingea în careu, și-a depășit adversarul și a pasat decisiv în centrul careului,” a explicat fostul atacant.

„A fost printre puținii jucători care și-au câștigat duelurile unu contra unu. A fost prezent, a putut să se lupte cu adversarul și a creat panică. A fost singurul care a adus mingea în careu, chiar primul gol al lui Bîrligea i se datorează lui. Își depășește adversarul și scoate mingea în centrul careului”, a spus Marica, conform sport.ro.