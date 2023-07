Marin Dună a explicat victoria în fața Petrolului: „A fost o singură echipă pe teren”

FC Voluntari se află la a doua victorie în Superligă, după ce a învins Petrolul, la Ploiești, cu 2-0.

„După pauză a fost o singură echipă pe teren”, a spus Marin Dună după victoria de la Ploiești

Echipa ilfoveană s-a impus în prima etapă, pe teren propriu, cu 2-1 în fața lui FC Botoșani, după care a fost dezmembrată la Ovidiu, de Farul, cu 1-4, deși a deschis scorul în minutul 9.

La Ploiești, gazdele au rămas în infferioritate în minutul 74, după eliminarea lui Garutti. Golurile au venit în minutele 77 și 78, fiind marcate de Radu Boboc și Adam Nemec.

Antrenorul Marin Dună s-a declarat mulțumit de prestația de după pauză a jucătorilor pe care-i pregătește. „În prima repriză, am pasat bine, am avut două-trei situații foarte bune de a marca.

După pauză a fost o singură echipă pe teren, am marcat două goluri, am avut alte ocazii. Îi felicit pe băieți, au făcut o risipă de efort extraordinară. Am reglat anumite probleme la pauză, la așezare, la agresivitate.

Am marcat și în anul trecut destule goluri, avem jucători foarte buni. Boboc s-a integrat foarte bine în grup”, a spus Marin Dună.