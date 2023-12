Marin Dună a spus care a fost secretul victoriei celor de la Voluntari în Giulești: „Băieții s-au dedicat și și-au dorit!”

FC Voluntari a produs o mare surpriză sâmbătă seară. Ilfovenii au învins Rapidul chiar în Giulești cu 2-1.

Marin Dună, tehnicianul lui Voluntari, a explicat ce s-a întâmplat pe teren, dar a ținut să își laude și elevii pentru efortul depus. Iată ce a spus.

„Băieții s-au dedicat și și-au dorit!”

„Sigur că ne așteptam, ne-am pregătit pentru acest lucru. Am spus că dacă nu marcăm nu avem nicio șansă, iar noi am marcat două goluri chiar frumoase. Trei puncte meritate zic eu pentru că băieții s-au dedicat și și-au dorit, au alergat mult. Am făcut un joc aproape perfect din punct de vedere tactic.

Sunt trei puncte mari, dar și moralul jucătorilor e și mai important. Știm care sunt punctele tari, cunoaștem echipele acum. Avem jucători și i-am blocat în centru unde construiau foarte bine și n-au avut spații să pătrundă.

Trebuie să îi felicităm pe băieți. Sunt niște oameni care se pregătesc extraordinar. Este o disciplină cum nu am mai văzut. Am trecut peste o perioadă dificilă și sper să o ținem așa până la final. Ne gândim la următorul meci cu Craiova, care e schimbată în bine”, a declarat Marin Dună, după victoria cu Rapid.