Marin Dună contestă victoria lui Sepsi cu Voluntari: „Nu trebuia să câștige nimeni!”

FC Voluntari a cedat vineri acasă în fața celor de la Sepsi OSK. Covăsnenii au câștigat partida cu 2-0.

Marin Dună, tehnicianul ilfovenilor, a reacționat după meci. Acesta a contestat victoria adversarilor.

„Nu trebuia să câștige nimeni!”

„Meciul nu a fost strălucit sau spectaculos. Nu trebuia să câștige nimeni. Golul a venit pe o lipsă de comunicare. Am greșit, am revenit, am avut situații, dar nu am reușit să egalăm. A fost slab ca și calitate. Nu meritam sî pierdem.

În afară de gol, ei au avut o ocazie. Eram presați de timp să egalăm. Suferim și din cauza accidentaților. În fiecare săptămână mai apare câte unul. Noi pe bancă am avut doi jucători cu experiență. Atitudine au avut, nu putem să le reproșăm nimic.

Nu trebuia să luăm gol. Ne pregătim de meciul de Cupă. Mergem să câștigăm, iar apoi trebuie să luăm puncte cu CFR Cluj. Echipele din fața noastră se îndepărtează și nu e ok!”, a declarat Marin Dună, după eșecul cu Sepsi OSK.