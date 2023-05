Mario Camora: „Am luat gol de copii”

Căpitanul celor de la CFR Cluj, Mario Camora, a declarat, la sfârșitul meciului pierdut în fața celor de la FCSB, că echipa sa a luat „gol de copii”.

„E greu de digerat. Multe echipe, în toată lumea, şi în Italia, şi în Spania s-a întâmplat să se câştige multe campionate la rând şi la un moment dat nu s-a mai câştigat. Până nu e matematic, nu se ştie niciodată ce se putea întâmpla.

Trebuia să batem astăzi, dar dacă luăm gol cum am luat, e greu. Până la urmă, noi astăzi am făcut un meci bun, în afară de faza aia. Nu ţin minte vreo ocazie mare de la FCSB. Am avut şi noi o bară şi mingea nu a intrat.

A fost un meci echilibrat. S-a văzut că fiecare echipă îşi dorea să câştige. A fost un gol de copii cel pe care l-am luat, unul care nu se poate întâmpla dacă vrei să te baţi la titlu.

La acest club, în fiecare an este presiune, vrem să câştigăm, patronul face eforturi foarte mari. Din păcate, nu mai putem să facem o bucurie, un nou campionat. Cu siguranţă, ne vom uni şi să mergem măcar în cupele europene.

Cu siguranţă, vor fi schimbări (n.r. la vară), la orice echipă sunt, dar asta nu e treaba mea, ci a staff-ului tehnic, a conducerii. Ei ştiu mai bine ce vor schimba”, a declarat Camora, după meci.