Mario Camora, devastat după accidentarea din meciul cu Dinamo: „Sunt la pământ!” Ratează meciurile naționalei

CFR Cluj a obținut doar un punct pe terenul lui Dinamo, scor 1-1, în etapa cu numărul 12 din Superliga.

„Este o ruptură, sper să îmi revin cât mai repede. Am luat gol foarte ușor, apoi echipa a revenit. În repriza a doua am avut ocazii mari, puteam să câștigăm. Am pierdut două puncte aici.

Nu am intrat bine în joc, am luat acel gol rapid, dar apoi am avut o reacție bună, mai ales după pauză. Trebuia să câștigăm. Am pierdut cu FCSB, cu Rapid, n-am bătut Dinamo, păcat, eram într-un moment bun.

Suntem la 3 puncte de primul loc, se joacă. Mai este mult de jucat, nu e diferență mare, dacă ajungem așa în playoff nici nu contează. Dar noi vrem să câștigăm toate meciurile.

Sunt supărat că pierd și meciurile de la națională, pierd și meciurile CFR-ului, eram într-un moment bun. Sunt la pământ, trebuie să îmi revin psihic”, a spus Mario Camora după meciul Dinamo – CFR Cluj.