Mario Camora, dezamăgit după remiza dramatică cu Csikszereda: „Nu am explicații”

CFR Cluj continuă să traverseze un moment dificil în Superliga, după ce a încheiat la egalitate, scor 2-2, în meciul restant cu Csikszereda, disputat joi la Miercurea Ciuc. Echipa antrenată de Andrea Mandorlini a condus de două ori în această partidă, însă gazdele au reușit să egaleze de fiecare dată, ultimul gol fiind marcat în al nouălea minut de prelungire, dintr-un penalty controversat dictat de arbitrul George Găman.

Mario Camora, căpitanul formației din Gruia, și-a exprimat desfătarea după acest rezultat, recunoscând că echipa a ratat ocazii importante care ar fi putut încheia meciul în avantajul lor.

În legătură cu penalty-ul acordat în final, Camora a spus că pe teren nu i s-a părut că a existat contact și că va analiza faza pentru a-și forma o opinie.

Deși formația a luptat și a încercat tot ce a putut, Camora remarcă lipsa încrederii ca un posibil factor pentru acest rezultat.

„Meci bun, dar trebuia să câștigăm. Erau importante cele trei puncte pentru a fi mai aproape de play-off. Pe teren nu mi s-a părut că există contact, poate am greșit. Am avut 2-3 ocazii singuri cu portarul, dacă marcam acolo, s-a terminat meciul. A venit acest penalty, mie nu mi s-a părut, dar trebuie să mai văd faza.

Cred că în ultimii doi ani, am luat multe goluri la ultima fază. S-a repetat. Mergem mai departe. Nu am explicații, a fost un meci echilibrat, dar am avut ocazii să câștigăm. Eram aproape de play-off dacă ne impuneam. Mai sunt meciuri și trebuie să câștigăm. Avem încredere, voiam să legăm două victorii. Avem luni un meci greu pe care trebuie să-l câștigăm.

E lipsă de încredere poate. Noi am vorbit mult înainte, veneam după o victorie. Am avut meciul în mână. Nu am altă explicație, echipa a luptat, a încercat, dar sunt mici detalii care fac diferența”, a declarat Mario Camora, potrivit digisport.ro.