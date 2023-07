Mario Camora nu se teme de returul cu Adana Demirspor: „Trebuie să câştigăm acest meci. Suntem optimiști!”

CFR Cluj a înregistrat doar o remiză acasă cu Adana Demirspor (1-1). Mario Camora, căpitanul echipei, a oferit o primă reacție după meci.

Mai exact, Camora consideră că rezultatul obținut în meciul tur a fost unul rezonabil și că nu se teme de returul din Turcia. Iată ce a spus.

„Trebuie să câştigăm acest meci. Suntem optimiști!”

„Un rezultat echitabil. Noi am avut o primă repriză foarte bună. E o echipă de calitate, a fost un meci bun cu o echipă bună. Păcat. În repriza a doua s-a văzut că am căzut fizic. Până la urmă, e un rezultat echitabil şi e bine că avem şanse să mergem mai departe. A contat şi că noi am făcut două meciuri oficiale. E o echipă bună, puternică, sperăm să reuşim o calificare în Turcia. Va fi un meci foarte greu şi cu siguranţă va fi un stadion plin.

Va fi o atmosferă foarte frumoasă şi trebuie să câştigăm acest meci. Şi în sezonul trecut am dat goluri multe. Problema e că am şi primit mai multe. Am dat gol, am mai avut o ocazie. Se joacă 90 de minute şi trebuie să fim sinceri, şi ei au avut ocazii. Suntem optimişti pentru meciul cu Turcia”, a spus Mario Camora, după remiza cu Adana Demirspor.