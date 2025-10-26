Mario Camora, răpus de rușine după eșecul cu Farul: „Ne așteaptă retrogradarea! La anul, Liga 2 la 11 dimineața”

CFR Cluj traversează cea mai grea perioadă din ultimul deceniu, iar Mario Camora, căpitanul cu 14 ani de experiență la echipa ardeleană și șase titluri cucerite, a fost devastat după înfrângerea usturătoare cu Farul, scor 0-2, în etapa a 14-a din Superliga. Cu lacrimi în ochi, Camora a recunoscut că este cel mai dificil moment trăit la CFR și a lansat un avertisment sever: echipa se luptă cu siguranță pentru evitarea retrogradării, aflată pe loc de baraj cu doar 13 puncte în 14 etape.

Fundașul portughez nu a ezitat să critice prestația colegilor și propria evoluție.

Camora a subliniat că scuzele nu mai sunt suficiente, singura cale fiind demonstrația pe teren.

„Două goluri ușoare, primim multe goluri. Prima repriză nu a fost bună deloc. A fost greu. O înfrângere foarte grea. Nici nu jucăm, nici nu facem presing. Poți să pierzi, dar măcar să ai atitudine. E rușinos. Ne vom lupta la retrogradare, asta e sigur. Pierzi, dar măcar să ai atitudine! Au dreptate toți să fie supărați.

Îmi e rușine. Nu am avut momente din astea de când sunt la CFR. Sunt cele mai grele momente. Dacă aveam o prestație bună, suporterii erau alături de noi. Au dreptate. Scuzele nu ajung, trebuie să demonstrăm, trebuie să ne fie rușine, să nu mai ieșim din casă! Fanii sunt supărați, au dreptate, noi degeaba ne cerem scuze, ei vor să vadă victorii.

E cel mai dureros moment de când sunt la CFR Cluj. Iubesc acest club, nu am trecut niciodată prin asemenea momente. Va trebui să găsim o soluție, la anul jucăm în Liga 2, la 11 dimineața. Ovidiu a făcut antrenamente bune, cu plăcere, jucătorii păreau motivați până la startul meciului”, a declarat Mario Camora, la Prima Sport 1.