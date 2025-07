Mario Camora, verdict după derby-ul cu Rapid: „E un punct bun, important pentru club!” Obiectivul principal al CFR-ului în acest sezon

CFR Cluj a remizat 1-1 cu Rapid în derby-ul etapei din Liga 1, iar Mario Camora s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut pe terenul rivalei. Fundașul ardelenilor a apreciat efortul echipei, subliniind că egalul este echitabil, mai ales în fața unui adversar dificil precum Rapid.

Căpitanul CFR-ului a dezvăluit că echipa sa își propune să obțină rezultate bune atât în campionat, cât și în cupele europene, unde va întâlni Lugano, dar a punctat și importanța punctelor din meciurile cu formațiile considerate mai mici din Liga 1.

Fundașul a subliniat, de asemenea, că programul aglomerat, cu meciuri din trei în trei zile, este benefic pentru ca echipa să mențină ritmul și forma sportivă pe parcursul sezonului.

„Mă pregătesc bine, încerc să am grijă de mine. E cel mai bine pentru mine să joc din 3 în 3 zile. Mister a văzut că m-am pregătit, are încredere în mine. Prima repriză am controlat-o, am avut ocazii, puteam să mai dăm un gol. Am primit prea repede gol în repriza a doua, dar cred că e un rezultat echitabil. Jucătorii sunt cam toţi din sezonul trecut la Rapid, sunt omogeni. Fiecare antrenor e cu stilul lui. Important e să atingi obiectivul.

E un punct bun, acum pregătim meciul cu Lugano. Şi cu echipele mici e bine să câştigi punctele. Am pierdut multe în sezonul trecut, dar e foarte important şi pentru noi, şi pentru club.”, a spus Mario Camora.