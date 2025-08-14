Mario Camora vrea revanşa cu Braga: „Un meci special pentru că m-am născut în Portugalia”

CFR Cluj va juca în Portugalia, pe terenul celor de la Braga, în manşa retur a turului trei preliminar al Europa League.

Mario Camora, căpitanul ardelenilor, a prefaţat confruntarea şi a lăsat de înţeles că CFR vrea victoria.

„Pentru mine e doar încă un meci. Se poate spune că e mai special pentru că m-am născut în Portugalia şi mă întorc să joc după 13 ani aici. Dacă se va întâmpla la fel ca atunci, vom fi calificaţi. Va fi însă un meci foarte greu, suntem conştienţi, dar ne jucăm şansa.

Meciul perfect s-ar termina cu o calificare. Trebuie să avem măcar un gol în plus la finalul celor 90 de minute, ca să ajungem măcar în prelungiri. Vom vedea însă ce se va întâmpla. Sperăm să facem un meci mare.

Cred că în tur am respectat prea mult Braga. Trebuie să fim mai curajoşi mâine ca să obţinem un rezultat mai bun. Sperăm ca şi arbitrul să fie bun, să nu fie împotriva vreunei echipe. Am fost frustraţi. E adevărat că şi noi am luat uşor două goluri, dar ne deranjează că ştiam că puteam primi penalty şi puteam marca.

Mă bucur că îmi voi vedea familia după meci. Ei s-au organizat şi au venit aici, dar i-am avertizat să nu mă deranjeze cu nimic până nu se termină meciul. Mă bucur că vin şi abia aştept să-i văd după”, a declarat Mario Camora.