Mario Nicolae reacţionează după acuzaţiile venite din Ştefan cel Mare: ,,Domnul Eftimescu e depăşit de situaţie”

Mario Nicolae, fostul manager sportiv al lui Dinamo, a fost acuzat că a plecat din Ştefan cel Mare cu aparatura care monitoriza condiţia fizică a jucătorilor.

Acesta a fost tras la răspundere de către Constatin Eftimescu, preşedintele Consiliului de Administraţie de la Dinamo, care a spus că Nicolae a plecat din Ştefan cel Mare cu aparatura de care clubul avea mare nevoie: ,,Mario Nicolae este cel care a luat aparatura Catapult.”, a spus oficialul dinamovist.

Mario Nicolae a reacţionat şi el la rândul său în acest caz. Acesta spuen că nu a plecat cu nicio aparatură de la club, ci sistemul se află în continuare la Săftica.

,,Domnul Eftimescu este depășit de situație. În momentul în care am venit la Dinamo, am vrut să rezolv acest aspect, al monitorizării.

Ăsta este fotbalul din ziua de azi. Vedeți și voi ce înseamnă statistică, sisteme de monitorizare. Noi suntem cu foarte mulți ani în urmă.

L-am și anunțat pe domnul Eftimescu, deși nu există nicio obligativitate între Catapult și Dinamo. Sistemul a fost adus de mine pentru că eu lucram la Dinamo și pentru că eu am vrut să avem cele mai bune condiții.

Au început cu niște presiuni, m-au sunat că unde e sistemul… Le-am spus celor de la Catapult să le lase sistemul până la finalul sezonului. Ei au spus ok și acum sistemul este la Săftica, adună praf.

Păi, eu nu am luat un salariu la Dinamo din februarie. Câte nu am făcut eu pentru clubul acesta și am încercat să fie cât mai bine.”, a declarat Mario Nicolae, pentru Fanatik.