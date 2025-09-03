Mario Tudose a luat o decizie cu privire la transferul la FCSB

Mario Tudose, tânărul fundaș central de la FC Argeș, a decis să refuze oferta de transfer primită de la FCSB și să continue la echipa sa actuală, unde este titular sub conducerea lui Bogdan Andone.

În ciuda interesului manifestat de FCSB și a sumelor oferite, Mario Tudose, internațional român U21, preferă să rămână la FC Argeș pentru a-și continua dezvoltarea profesională într-un ritm sigur și corect, potrivit declarațiilor tatălui său, Cristian Tudose.

„Mario nu pleacă de la FC Argeș. Am vorbit cu fiul meu și nu este momentul unui transfer. Vreau să facă pași siguri și corecți. Ne bucură și ne motivează oferta, dar vom rămâne la FC Argeș. Având în vedere sumele care s-au vehiculat, nu trebuie să te lași impresionat, ci să gândești în perspectivă, nu pe moment”, a confirmat și Cristian Tudose, tatăl lui Mario, conform jurnaluldearges.ro.

FC Argeș îl deține pe Mario Tudose în coproprietate cu Benfica, club la care fundașul a evoluat timp de doi ani, între 2021-2023, în perioada junioratului său.