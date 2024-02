Marius Avram a dezvăluit care este diferența dintre faultul lui Bancu și cel al lui Antwi

Universitatea Craiova a avut un avantaj de un gol la pauza meciului cu FC Voluntari din cadrul etapei a 27-a din Superliga României.

Ștefan Baiaram a deschis scorul al șaptelea minut al meciului, cu capul, după o centrare a lui Lyes Houri.

În minutul 24, Carnat a fost pe punctul de a scăpa singur spre poarta oltenilor, dar Nicușor Bancu a avut o intervenție dură la limita zonei de pedeapsă, iar jucătorul ilfovenilor s-a prăbușit pe gazon.

Adrian Cojocaru, centralul partidei, i-a arătat doar cartonașul galben căpitanului oltenilor, deși Bancu l-a faultat pe Carnat din postura de ultim apărător.

Marius Avram a explicat decizia centralului.

”Mă bucur că a apărut faza asta. Astfel putem arăta diferențele dintre cele două faze și de ce eu consider că la această fază arbitrul a luat decizia corectă arătând cartonașul galben. Dacă la această fază (n.r. la meciul FCSB – FC Botoșani), mingea era în fața jucătorului, înainte să se arunce din spate și să îl faulteze, mergea un pic în fața lui, la un metru în fața lui, având-o clar sub control sau cu posibilitatea evidentă de a avea control asupra ei, în cea de-a doua fază, mingea e undeva în aer, în spatele jucătorului, venind sus, undeva în zona capului, în momentul în care este împins de către Bancu.

Unii pot zice că putea să o ajungă, să o aibă sub control, alții pot zice că nu putea să o aibă sub control, dar în instrucțiunile arbitrilor, în care se explică clar ce înseamnă ca un jucător să aibă mingea sub control, acest gen de fază în care mingea e undeva în spate, sus, deasupra capului este prezentată ca o fază la care nu se dă cartonaș roșu.

Care sunt elementele de care țin cont arbitri atunci când iau o decizie de genul acesta, distanța dintre locul unde este comisă abaterea și poartă, direcția generală a jocului, posibilitatea de a păstra sau a recupera mingea și poziția și numărul apărătorilor.

Posibilitatea de a avea controlul mingii, aici (n.r. la meciul Universitatea Craiova – FC Voluntari) este mult mai scăzută decât la această fază. Nu este complet inexistentă, dar fiind mult mai scăzută ne duce clar către cartonașul galben”, a spus Marius Avram la Digi Sport Special.