Marius Coman exultă după ce a câștigat Cupa României cu Corvinul Hunedoara: „Vom petrece mult!”

Corvinul Hunedoara s-a impus în finala cu Oțelul Galați și și-a adjudecat Cupa României din acest sezon.

Marius Coman a reacționat la finalul partidei incendiare de la Sibiu. Iată ce a transmis vârful hunedorenilor.

„Vom petrece mult!”

„Cel de sus a fost cu noi. Este o poveste frumoasă ce s-a întâmplat. Chiar dacă nu am avut drept, sportiv am promovat.

Am jucat cu trei echipe din Liga 1 și am văzut că nu au trei capete. Am văzut că ne pute bate cu ei. Vom petrece mult”, a reacționat Marius Coman, conform Digi Sport.