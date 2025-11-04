Cunoscut în tenis pentru serviciul său năprasnic, care depăşea cu uşurinţă, în mod constant, viteze de peste 200 km/h, Marius Copil se retrage din tenis.

„După mulţi ani minunaţi pe circuitul profesionist, a sosit momentul să anunţ retragerea mea oficială din tenisul competitiv. Au fost ani plini de emoţii, provocări şi lecţii. Ultimii ani n-au fost uşori, dar mi-au oferit timp să realizez cât de incredibilă a fost această călătorie.

Tenisul mi-a modelat viaţa, mi-a oferit prieteni, amintiri şi experienţe pe care nu le voi uita niciodată.

Le mulţumesc din inimă familiei mele — părinţilor mei pentru sacrificii, fratelui meu pentru înţelegere, soţiei mele pentru iubire şi încredere, şi soacrei mele pentru sprijinul necondiţionat.

Şi, bineînţeles, fanilor mei — pentru dragostea, răbdarea şi energia pe care mi le-aţi oferit mereu.

Venind dintr-un oraş mic din România, am visat să joc un meci pentru ţară, să intru în Top 100 ATP şi să ajung într-o finală ATP. Pot spune cu mândrie că mi-am trăit 99% din vis.

A venit timpul pentru un nou capitol — să fiu soţ, tată şi să ofer mai departe din tot ce am învăţat”, a scris Copil, azi, pe reţelele de socializare.