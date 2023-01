Marius Croitoru a spus când va deveni antrenor cu acte: „Toată nebunia asta m-a ajutat”

Antrenorul Marius Croitoru a fost suspendat la jumătatea lunii decembrie pentru 4 etape, deoarece s-a comportat ca un principal, deși nu are Licență PRO.

„Nu știam că nu poți antrena fără carnetul de antrenor din România”, spune Marius Croitoru

Tehnicianul celor de la FC Argeș a obținut Carnetul de Antrenor și licențele, până la Licența A, în Moldova, însă primul document nu poate fi echivalat în România.

„Eu când am luat Licența A, clar că am întrebat dacă se pot echivala diplomele. Au zis că sunt aceleași de la UEFA și nu vor fi probleme. Nu știam că nu poți antrena fără carnetul de antrenor din România. Până la urmă, carnetul bate licența sau licența bate carnetul?

Nici acum nu înțeleg. Am preferat să las lucrurile așa. Am fost suspendat pentru că am dat indicații, când regulamentul îmi permitea.

Nu am nicio vină, nu sunt de rea-credință să nu fac lucruri. Mulțumesc FRF că mi-a dat posibilitatea să intru la CNFPA pentru a face din nou cursurile”, a spus Croitoru, la Digi Sport Special.

„Toată nebunia asta m-a ajutat”, recunoaște Marius Croitoru

Antrenorul a spus că, totuși, întreg scandalul legat de Licența PRO i-a fost de folos, chiar dacă în următoarele trei etape va sta în tribună.

„Nu cred că voi face cursurile pentru Licență, deoarece sunt valabile de la UEFA. La nivel european. Toată programa din Moldova se face și-n România, și-n Italia, și-n Spania.

Numai că în România că legislația spune că meseria de antrenor trebuie să ai o calificare, acel carnet, și dup-aia să îți dai licențele.

Toată nebunia asta m-a ajutat să mă înscriu la CNFPA și să fac cursurile, pentru a intra în posesia carnetului. Abia în februarie 2023 se poate intra în posesia acelui carnet.

Fac foarte multe. Ai voie să lipește doar 10% dintre ore. Particip activ la ore. Nu ține de FRF. Da, peste un an și o lună iau carnetul în România”, a mai spus Croitoru.