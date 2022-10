Marius Croitoru a vorbit despre plecarea sa de la FCU Craiova: „Îl respect mult pe nea Adi! Nu s-a băgat peste mine!”

Marius Croitoru, noul antrenor de la FC Argeș, a vorbit despre plecarea sa de la FCU Craiova. Tehnicianul a vorbit despre fostul său patron, Adrian Mititelu, dar și despre zvonul potrivit căruia ar fi fost sabotat de jucători.

Mai exact, Croitoru a declarat că îl repectă pe Mititelu. Iată ce a spus despre FCU Craiova.

„Eu am spus că vreau să plec!”

„Nu este un eșec. Ce am avut de arătat am arătat în scurta perioadă. Echipa a jucat fotbalul pe care l-am dorit în prima perioadă, aș vrea să scot ultimele trei partide de campionat, unde lucrurile nu au stat cum mi-aș fi dorit. Eu am spus că vreau să plec.

Îl respect mult pe nea Adi (n.r. Mititelu) și nu puteam prelungi lucrurile care nu merg. După meciul cu Chindia am intrat în vestiar și i-am văzut abătuți, triști, era clar nu semnal care nu mă avantaja nici pe mine și nici pe ei să continuăm. Jocul era diferit”, a declarat Marius Croitoru conform Orange Sport.

„Multe lucruri sunt total neadevărate, cele care se aud. Am avut o relaţie incredibilă, o libertate incredibilă, nu s-a băgat peste mine. Spun despre relaţia mea cu domnul Mititelu, o relaţie deschisă, incredibilă. Îl respect foarte mult. Investeşte incredibil, nu există om în ambele peluze care să fie mai înfocat decât Mititelu.

Nu, n-am fost trădat de jucători. Ce jucător intră să joace prost? E greu să-ţi rişti cariera ca să joci prost. Antrenorul care vine ce încredere să aibă în tine? Acum e o generaţie total schimbată, mental e mai puternică. E mai greu să-i domini acum pe jucători, faţă de ce se întâmpla pe vremuri, când nu mişcau.

Florin Drăgan a fost secundul luat cu mine de la Botoşani, a venit cu mine, după care aţi văzut că a rămas acolo, că are contract cu clubul. Ce mi se pare mie? Nu mai contează, a fost alegerea lui”, a mai spus tehnicianul.