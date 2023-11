Marius Croitoru, în culmea fericirii: „Am fost anunțat că începem!/Pot fi oricând antrenor principa!”

Marius Croitoru, tehnicianul român rămas fără angajament după despărțirea de FC Botoșani, a primit o veste mare.

Antrenorul a transmis că poate fi principal în Liga 2 și secund în Liga 1. Iată ce are de gând în legătură cu cariera sa.

„Am fost anunțat că începem!/Pot fi oricând antrenor principa!”

”Miercuri, pe 22, am fost anunțat că începem (n.r. – cursurile pentru Licența Pro). Da, tot pe module. Nu mă mut la Chișinău, sunt trei zile de cursuri intense. Nu mă duc singur. tot cu Ramona (n.r. – soția), da. Lumea nu înțelege, eu nu am carnet, nu am condus niciodată”, a spus Marius Croitoru, pentru Digi Sport.

„Eu, antrenor cu acte în regulă am fost tot timpul. Am același statut pe care-l au și antrenorii străini în România. Pot fi oricând antrenor principal la Liga 2 și antrenor secund la prima ligă. Licența îmi permite.

Federația nu-ți cere carnetul, nu au statutul de așa natură încât să ceară carnetul unui antrenor. UEFA și FIFA spun că îți trebuie licență pentru a fi antrenor, nu se specifică nimic de carnet”, a mai spus tehnicianul, conform sursei precizate.