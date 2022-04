Marius Croitoru, înaintea meciului cu Rapid: „Cu toţii ştim forţa publicului din Giuleşti”

FC Botoșani va evolua cu Rapid, în primul meci oficial găzduit de noua arenă din Giulești. Meciul va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, în etapa a treia din play-out-ul Ligii 1.

Marius Croitoru, tehnicianul grupării moldovene, a vorbit despre meciul cu nou-promovata.

”(n.r. despre meciul cu Rapid) Cu toţii ştim forţa publicului din Giuleşti şi mai ales eu care am jucat şi am prins Giuleştiul vechi şi ştiu ce reprezintă al doisprezecelea jucător şi aici mă refer la public. Este şi normal să fie un meci plăcut.

Se întâlnesc două echipe bune, care au sperat până în ultimele etape sau care au avut obiectiv play-off-ul, noi cel puţin am pierdut în ultimul meci. Două echipe bune ale campionatului care oricând puteau fi în play-off.

Suntem conştienţi de forţa Rapidului, de presiune şi de jocul frumos, deschis, sper să fie un meci plăcut.

Problema mare a mea nu a fost că am pierdut play-off-ul, dar m-a deranjat atâta timp cât am stat un an de zile pe locurile fruntaşe şi având o diferenţă mare timp de un an de zile. E normal să te deranjeze acest lucru. Este mai mult o lecţie din care eu sper că eu am învăţat. Problemele sunt altele, nu că am pierdut play-off-ul.

(n.r. despre duelul Croitoru – Mutu) Doi antrenori tineri cu idei asemănătoare, cu fotbal modern, ofensiv, nu mă pot compara cu Adi. În lunga şi marea lui carieră de fotbalist a avut antrenori de marcă, de nivel mondial. Acum s-a mai echilibrat aşa puţin balanţa, pot spune,

E o bucurie, o mândrie să pot încheia trei ani de zile pe banca aceleiaşi echipe, e important pentru mine.

(n.r. despre meciurile cu Rapid) Am avut doar două meciuri în acest an pe care consider că meritam să le câştigăm. Dar niciodată nu este prea târziu, iar primul pas este chiar în meciul de mâine.

Ambiţia mea era să mergem în play-off. Ne dorim să jucăm barajul, dacă vom reuşi Dumnezeu ştie”, a declarat Marius Croitoru, pentru Orange Sport.