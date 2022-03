Marius Croitoru nu și-a revenit după ratarea calificării în play-off: „Suferă foarte mult. Noul obiectiv poate fi atins”

FC Botoşani a învins-o, luni, pe teren propriu, cu scorul de 5-0 pe Gaz Metan Mediaş, în ultimul meci al etapei I a play-out-ului Ligii 1.

Mihai Ciobanu, antrenorul secund el echipei FC Botoșani, spune că Marius Croitoru suferă după ratarea play-off-ului. Obiectivul grupării moldave este câștigarea play-out-ului și participarea în cupele europene.

”De la început și până la final am fost conectați la joc. A contat puțin și că adversarul a avut dificultăți. Am încercat să ne facem jocul și am reușit în mare parte. Puteam marca mai multe goluri. După pauză, s-au descătușat energiile.

Ajungem la poartă, avem situații, dar, de multe ori, adversarul, portarul sau inspirația de moment nu ne aduce golul pe care îl dorim și care, în economia campionatului, ne putea duce mai sus în clasament.

Nu este ușor pentru Croitoru. Suferă foarte mult. Noul obiectiv poate fi atins, dar trebuie să fim atenți. Ne dorim foarte mult. Dacă s-ar putea ca temperatura să nu mai fie atât de mică ar fi foarte bine.

Am făcut un meci bun cu UTA data trecută. Cred că între aceste echipe, plus Sepsi și Rapid va fi lupta pentru primele locuri din play-out”, a declarat Mihai Ciobanu la microfonul televiziunilor care transmit Liga 1.

Formaţia moldavă e lider în clasamentul play-out-ului, cu 26 de puncte, în timp ce Gaz Metan Mediaş e ultima în ierarhie, cu un singur punct.