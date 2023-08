Marius Croitoru, OUT de la FC Botoșani: ”Acum e greu. Nu am antrenor!”

Echipa Dinamo Bucureşti a învins luni, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia FC Botoşani, in etapa a cincea a Superligii.

Dup meci, Valeriu Iftime a fost foarte supărat.

El a spus că are de gând să numească un alt antrenor.

”Acum e greu. Nu am antrenor. Marius nu poate fi antrenor. Nu a fost lăsat să fie antrenor. Regula pe care o are Federația… Dar el are o licență la moldoveni. El nu e lăsat să fie. Este vocal, expresiv.

Este singura explicație. Așa sunt regulile. 100% voi numi un alt antrenor. El va rămâne la club. Trebuie să facă școala. Ne-a învins sistemul. Depinde ce fel de antrenor ești. Marius a impus altceva.

Aseară mi-a spus: ‘Nu pot, nu am niciun fel de putere. Mulți se așteaptă să strig de pe margine și nu se întâmplă asta’. E greu să găsesc până la etapa viitoare. O să rămână echipa cu cei doi antrenori secunzi.

Nu mă grăbesc acum. Am dat niște telefoane azi. Nu am fost pregătit. Am fost de două ori în play-off, am jucat în cupe europene. Argumentul ăsta m-a făcut să revin la el. Acum, lucrurile s-au complicat”, a spus Valeriu Iftime, la emisiunea Liga Digisport.