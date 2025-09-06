Marius Lăcătuș l-a ”atacat” pe Mircea Lucescu după înfrângerea contra Canadei: ”Nu are dreptate”

România a pierdut amicalul contra Canadei, scor 0-3, de pe Arena Națională.

La finalul partidei, selecționerul Mircea Lucescu s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi.

Acum, Marius Lăcătuș a analizat declarațiile antrenorului și subliniat că Lucescu nu are dreptate.

”Eu l-aș fi înțeles pe nea Mircea în situația în care echipa națională ar fi condus 1-0, 2-0, 2-1 și pe final de joc s-ar fi întâmplat să vină acele greșeli, cum ar fi cea a lui Horațiu Moldovan. Puteam să zic că poate are dreptate nea Mircea, dar zic că nu are. Când nu reușești să marchezi un gol, primești 3 și până în minutul 35 a fost o singură echipă, echipa Canadei.

Din punct de vedere fizic am fost dominați, din punct de vedere al agresivității am fost dominați, din punct de vedere al ritmului de joc am fost dominați, nu mai spun de duelurile 1 la 1. Eu cred că s-au văzut lucrurile astea foarte bine și de la televizor”, a spus Marius Lăcătuș.