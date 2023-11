Marius Măldărășanu a anunțat un nou obiectiv! FC Hermannstadt nu a mai pierdut de 13 etape

FC Hermannstadt a încheiat la egalitate, 0-0 pe teren propriu, cu Poli Iaşi, în etapa a 17-a a Superligii, ratând un penalty în minutul 90+5.

„Le-am pus obiectiv să ne calificăm în play-off de pe locul 4” a spus Marius Măldărăşanu

Marius Măldărăşanu, antrenorul echipei gazdă, este de părere că formaţia pe care o conduce a pierdut două puncte. El a dezvăluit că obiectivul sibienilor este calificarea în play-off de pe locul 4.

„Am pierdut două puncte, din punctul meu de vedere, chair dacă nu am făcut un joc strălucit. Jocul se putea întoarce împotriva noastră, la ocazia lor, dar uşor, uşor am reuşit să recâştigăm terenul şi am revenit în atac.

Sub nici o formă jucătorii mei nu i-au privit de sus pe ieşeni, dar trebuie să fim mai precişi în faţa porţii. La penalti, Paraschiv era primul executant (n.r. – fusese înlocuit în minutul 84). Petrescu şi-a asumat, el a mai marcat goluri din penalti.

Puteam avea cu două puncte în plus, dar asta este, ăsta e fotbalul, mergem înainte şi noi şi Petrescu. În clasament, distanţa este foarte mică de la echipele de pe locul 4 în jos, le-am spus jucătorilor că dacă vrem să fim în play-off, le-am pus obiectiv că noi trebuie să fim echipa de pe locul 4” a declarat Marius Măldărăşanu.