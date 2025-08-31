Marius Măldărășanu, devastat după înfrângerea cu Dinamo: „În a doua repriză mi-a fost rușine că-s antrenor”

Dinamo București a învins Hermannstadt cu scorul de 2-0 în etapa a 8-a din SuperLiga, iar antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu, s-a declarat profund dezamăgit, spunând că în a doua repriză „mi-a fost rușine că sunt antrenor, dacă aveam o groapă mă băgam în ea”.

Măldărășanu a remarcat că echipa sa a jucat bine în prima repriză și a avut ocazii, însă în a doua repriză jucătorii au cedat complet psihic. Antrenorul a mai subliniat că lipsa de reacție și teama au fost decisive, iar încrederea s-a pierdut după primirea primului gol.

„Cel mai mult m-a dezamăgit teama pe care am văzut-o. În a doua repriză mi-a fost rușine că-s antrenor. Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea. Voiam să văd o reacție, dacă îmi aduc aminte, tot aici cu FCSB-ul, același gen de situație.

2-0 și după am căzut din toate punctele de vedere. Asta am văzut în seara asta, se întâmplă să te bată, dar voiam să vedem reacție, să vedem jocul din prima repriză, în momentul în care am pus probleme. Ăsta este fotbalul, din păcate ține mult de încredere, noi n-am avut în a doua repriză”, a spus antrenorul sibienilor, potrivit digisport.ro.