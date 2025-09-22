Marius Măldărășanu, după Rapid – Hermannstadt: „A fost un meci nebun”

Marius Măldărășanu, antrenorul lui Hermannstadt, a comentat victoria obținută în Giulești, 2-1 cu Rapid, formație pe care a reprezentat-o ca jucător.

„În ultimele minute cred că aveam pulsul foarte ridicat. A fost un meci nebun, dar cred că meritam aceste 3 puncte datorită atitudinii și jocului din prima repriză.

Multe ocazii, am stat foarte bine în teren, nu le-am dat posibilitatea să ajungă și să aibă situații în careul nostru. Am ratat chiar cu seninătate câteva mingi clare.

În a doua repriză am vorbit să ținem puțin mingea departe, pentru că știam că vor începe tare, dar a apărut acea situație și am luat gol.

Dar băieții au crezut până la capăt. Am spus că la un moment dat șansa se va întoarce, dar doar dacă jucăm.

Și iată că pe fondul unei dominări a Rapidului, ca posesie, până la urmă am reușit să marcăm și să câștigăm meciul acesta.

Trei puncte mari, care ne pot da un imbold de acum încolo”, a afirmat Măldărășanu la PrimaSport.