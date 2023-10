Marius Măldărășanu exultă după ce a făcut instrucție cu Dinamo: „E o satisfacție!”

Hermannstadt a obținut o victorie la scor sâmbătă. Sibienii s-au impus cu 4-0 în fața celor de la Dinamo.

Marius Măldărășanu a vorbit despre echipa sa după victoria împortiva „Câinilor”. Iată ce a spus despre prestația elevilor săi.

„E o satisfacție!”

„Au fost două reprize diferite. Am spus că vom merge sus în pressing, deoarece ei construiesc foarte mult de la portar și ne-a ieșit, am câștigat multe mingi în jumătatea lor. Exista riscul să devenim echipă lungă, dar îmi felicit echipa pentru efortul depus. A fost și acea fază din minutul doi când s-a anulat golul lor cu VAR, apoi am marcat noi, dar cred că mai puteam marca și în prima repriză. Puteam mări scorul chiar până la pauză.

Știam că vor veni peste noi și mă bucur că am câștigat fără să primim gol, pentru că am primit aproape în toate meciurile până acum. E o satisfacție, tot lucrăm în acest sesns. Cu siguranță este o victorie meritată. Știu prin ce am trecut sezonul trecut din punct de vedere mental, iar ăsta e un lucru pozitiv, pentru că dacă nu pierzi, contează. Punct cu punct, se adună.

Pentru noi a trecut etapa a 13-a, trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ pentru că asta e cel mai greu de gestionat, o victorie cu 4-0 în campionat. Am urcat, suntem bine în clasament, ne dă încredere, iar jocul a fost bun în marea parte a partidelor. Ocazii multe, ratări, dar a intrat când a trebuit”, a declarat Marius Măldărășanu, după victoria cu Dinamo.