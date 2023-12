Marius Măldărășanu îl compătimește pe Cristiano Bergodi: „Numai în pielea lui să nu fii”

Scaunul antrenorului lui Cristiano Bergodi se clatină tot mai mult după ultimele rezultate obținute de Rapid.

„Numai în pielea lui să nu fii”, a spus Marius Măldărășanu, referindu-se la Cristiano Bergodi

Fără victorie în retur, echipa alb-vișinie a fost eliminată din Cupei României. Formația antrenată de Cristiano Bergodi mai are două meciuri în acest an.

Azi, de la ora 20:00, joacă la Ploiești, cu Petrolul, în etapa a 20-a. Pe 20 decembrie joacă tot în deplasare, cu Farul, de la 20:30.

Aflată în acest moment pe locul 4, gruparea din Giulești riscă să încheie anul în afara locurilor de play-off. În acest context, sunt tot mai multe voci care-l dau plecat pe Bergodi, locul lui urmând să fie luat de Marius Măldărășanu.

Însă antrenorul lui FC Hermannstadt spune că nu are de gând să plece de la echipa sibiană. „Am jucat 10 ani acolo. Gândește-te că tot ce apare în presă nu ne face bine nici nouă, dar nici Rapidului. Am stat de vorbă cu băieții, i-am liniștit.

Avem și câțiva jucători cu care se încearcă prelungirea și contează aspectul aici. Sunt aici, mă simt bine, respectat, am o muncă de făcut și dau totul ca să ne atingem obiectivele.

Îmi pare rău pentru Cristiano Bergodi. Numai în pielea lui să nu fii. Știm că acolo este o conducere echilibrată, care merge pe continuitate și eu cred că asta aduce succesul”, a afirmat Marius Măldărășanu, înaintea meciului FCSB – FC Hermannstadt, programat mâine.