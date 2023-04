Marius Măldărășanu, la pământ după eliminarea din Cupă: „Am visat frumos, chiar ne-am dorit!”

Hermannstadt a părăsit Cupa României în sferturi. Sibienii au fost eliminați de U Cluj (1-2).

Marius Măldărășanu, tehnicianul echipei, a oferit o primă reacție la finlaul partidei. Iată ce a spus antrenorul sibienilor.

„Am visat frumos, chiar ne-am dorit!”

„Un meci echilibrat, două echipe care se cunosc foarte bine, cu o primă repriză în care ofensiv ei nu ne-au pus probleme. Știam că îi vom domina la fazele fixe, așa am marcat și golul, plus alte câteva situații în care puteam face 2-0, situație bună la Raul Opruț, rămas singur cu portarul, n-am profitat.

În repriza a doua, două situații bune ale lor, că nu pot să le spun ocazii, cu exact caracteristicile lui Chipciu, intrat în interior, picior drept în partea stângă. Apoi, o greșeală, Thiam a profitat și a marcat.

Noi am avut situații, spații mari, dar am avut decizii greșite, când trebuia să pasăm nu am pasat, când trebuia să avem acțiuni individuale, am pasat. Sunt momente în care am gestionat fazele cum nu trebuie.

Am visat frumos, chiar ne-am dorit. Și noi ca antrenori, și jucătorii își doresc să câștige trofee. E greu să câștigi trofee la echipele mici și sunt astfel de situații de care trebuie să profiți. Vedeam o luminiță la capătul tunelului, să fim și noi acolo cum au fost și Voluntari și Sepsi. Era o calificare, ne-am dorit-o, am visat-o, dar mergem înainte. Puteam face o performanță, dar acum ne rămâne doar campionatul și obiectivul principal, menținerea în prima ligă.

Știam că indiferent ce echipă vor introduce, au jucători mobili, cu calitate tehnică și trebuie să stăm bine. Când faci efort și adversarul pasează foarte mult, când câștigi mingea, este greu să o ții. S-au făcut multe greșeli la pase, dar îmi doresc o posesie mai bună. Puteam scoate mai mult din meciul ăsta.

Ne gândim la următorul meci, trebuie să ne refacem rapid, apare oboseala. Vom juca împotriva Chindiei, o echipă care are jucători dinamici. Va trebui să strângem rândurile. Indiferent că jucăm la trei zile, ăsta este fotbalul.

Vom vedea ce formulă vom alinia, mergem să câștigăm puncte pentru că avem nevoie. Sunt un antrenor care 99 la sută îi încurajează, 1 la sută îi ceartă. Discursul meu a fost unul pozitiv, e normal să stea cu capetele plecate. Este o înfrângere care doare, dar trebuie să trecem peste, nu avem timp să ne lamentăm prea mult”, a spus Marius Măldărășanu, după eșecul cu U Cluj.