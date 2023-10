Marius Măldărăşanu – Mă deranjează că nu se merge la VAR să se verifice

Marius Măldărăşanu, antrenorul echipei FCHermannstadt, este de părere că la golul Rapidului se putea da fault în atac, iar arbitrul putea încerca să verifice mai bine faza la VAR.

„Ne aşteptam să fie un meci dificil. Din păcate, am luat un gol rapid şi s-a văzut la moral. Consider că am pus presiune, am dat ritmul jocului, îmi felicit băieţii. Am pus presiune şi am terminat meciul în pressing. Cred că poate meritam mai mult victoria. Anul trecut au fost foarte afectaţi pentru că nu ne reveneam, pe urmă şi-au revenit. Acum suntem mai bine, acel gol ne-a pus pe picioare. În primele 10-15 minute nu ne regăseam. Era normal să mergem peste ei, dar ne-am şi expus pentru că ei au jucători de valoare. La golul lor şi eu am văzut fault clar, este un brânci şi îşi creează un avantaj clar. După care calcă şi cu piciorul pe gheata lui, din punctul meu de vedere a fost fault la jumătatea terenului. Dacă stau să judec o fază asemănătoare, este o fază la Rrahmani, cu 10 minute înainte, în care s-a dat fault. Mă deranjează că nu se merge la VAR să se verifice”, a declarat Marius Măldărăşanu.

Echipa sibiană FC Hermannstadt a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu Rapid Bucureşti, într-un meci al etapei a 11-a din Superligă.