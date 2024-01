Marius Măldărășanu, nemulțumit după U Cluj – Hermannstadt 2-1: ”Nu vreau să mă plâng, dar nu-mi convine”

Universitatea Cluj a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia FC Hermannstadt, şi a urcat pe loc de play-off în Superligă. Sibienii au condus cu 1-0.

Marius Măldărășanu a declarat că este dezamăgit de rezultatul final și a vorbit despre lotul slab pe care îl are.

”Etapa viitoare trebuie să câștigăm. Nu vreau să mă plâng, dar normal că nu-mi convine. Nu am putut să folosim cei doi jucători veniți, am lucrat cu ei, dar asta e, am pierdut jucători și pe prima parte a campionatului, acum, normal că e greu. Să dea Dumnezeu să fie bine, dar pe antrenor îl țin doar rezultatele. Trebuie să scoatem 100% de la staff și de la jucători. Sota a intrat foarte bine, mă așteptam mai mult de la Bucuroiu. Vrem mai mult de la ei, noi doar îi ajutăm să devină fotbaliști.

Eu sunt singurul care prune foarte multă presiune pe mine, însă putem mai mult. Am avut meciuri în care am pierdut puncte, dar trebuie să credem și să facem ceva pentru a le câștiga.

Astăzi nu meritam să câștigăm, dar nici nu meritam să pierdem”, a spus Marius Măldărășanu.