Marius Măldărășanu, nervos pe Toni Petrea: ”Vreau să îi spun ceva. Nu e normal!”

FC Hermannstadt a câştigat, scor 2-1, meciul susţinut, duminică, în deplasare, în compania echipei Chindia Târgovişte, în etapa a treia din play-out-ul Superligii.

La finalul meciului, Marius Măldărășanu a oferit mai multe declarații. El s-a supărat pe Toni Petrea.

”Sunt foarte euforic, sunt trei puncte mari, dar vreau să îi transmit ceva și lui Toni Petrea, pentru că face o treabă foarte bună de când a plecat de la FCSB, că trebuie să fie mai modest.

Când ai bătut la Mediaș, eu accept greșeala, accept înfrângerea, l-am felicitat și i-am urat baftă. Acum, la fel, m-am dus să îi urez baftă, la care el mi-a spus: ‘M-aș bucura și eu să am bulanul vostru’. Normal că m-am enervat.

Bulan? Și noi am pierdut puncte pe final, cu Sepsi, acasă, în minutul 88, am pierdut puncte la FCSB, pe final, am pierdut puncte cu Botoșaniul.

Am și câștigat puncte, e adevărat, dar i-am spus că, până la urmă, dacă vrei să joci fotbal, fotbalul te respectă. Noi asta am făcut, am jucat fotbal pe terenul ăsta, am încercat, pe când ei au jucat lungă și pe-a doua.

Asta vreau să-i transmit. Nu e normal. Noi trebuie să ne respectăm mai mult, pentru că nimeni nu ne respectă. M-a deranjat un pic și vreau să scot un pic în evidență. Are valoare, e foarte bun profesional, dar nu ne doare mâna să acceptăm această înfrângere, în cazul lui”, a spus Măldărășanu la final.