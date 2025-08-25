Marius Măldărășanu nu e liniștit după prima victorie a lui FC Hermannstadt în acest sezon: „Puteam pierde două puncte, am avut de suferit”

Echipa FC Hermannstadt a învins luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Farul Constanţa, în ultimul meci al etapei a 7-a din Superligă.

Tehnicianul e, deja, cu gândul la meciul din Cupa României cu Dinamo

Sibienii au deschis scorul în minutul 12, când Dragoş Albu a înscris cu un şut din careu, iar elevii lui Măldărăşanu au trecut pe lângă majorarea scorului în minutul 23, la ocazia lui Neguţ. Constănţenii au replicat prin capul pe lângă poartă trimis de Răzvan Tănasă şi la pauză a fost 1-0 pentru gazde.

Chiţu a ratat în minutul 65, apoi Sergiu Buş a trimis în plasa laterală, din voleu, în minutul 77. Oaspeţii au fost aproape de egalare chiar în minutul 90, când Işfan, lăsat liber în careu, a şutat la poartă.

FC Hermannstadt s-a impus cu 1-0, reuşind prima victorie stagională, iar Farul este la a treia înfrângere consecutivă. În clasament Farul e pe 8, cu 10 puncte, în timp ce Hermannstadt ocupă poziţia a 11-a, cu 7 puncte.

„Mă simt epuizat. Sunt bucuros, așteptam de mult această victorie. Este meritată. Am avut multe ocazii. Îmi felicit jucătorii.

Puteam pierde două puncte, am avut de suferit. În minutul 40 putea fi 4-0! Am făcut un joc bun contra unei echipe cu jucători de calitate. Ne bucurăm pentru această victorie.

Am pierdut meciuri, puncte, acum vine o victorie pentru care nu ne putem bucura prea mult. Peste 4 zile avem alt meci. Jucăm cu Dinamo, o echipă care joacă fotbal.

Poate cel mai bun joc pozițional. Albu este un jucător în care credem foarte mult. Este un jucător care poate susține efortul. Mă uit în urmă și la Murgia, era un 6-ar și am vrut un 8-ar.

Trebuie să avem jucători care să finalizeze. Când știi că ai în față o echipă cu jucători care pot scoate ceva din orice fază ai emoții. În general fotbalul te cam pedepsește.

Ai ocazii și nu marchezi, se poate întâmpla orice. Au fost niște dueluri pe care nu le-am înțeles. Cu toții ne dorim victorii, suntem conștienți de ce adversar vom avea în față. În general, serile lungi fără înfrângeri ne-au dus sus”, a spus Marius Măldărășanu.