Marius Măldărășanu se ia de arbitraj după victoria cu CFR Cluj: „Golul nu trebuia anulat. Apărătorul lor a picat de parcă l-a lovit cineva cu toporul”

Marius Măldărășanu (48 de ani), antrenorul celor de la Hermannstadt, a analizat victoria formației din Sibiu contra lui CFR Cluj, 1-0, în runda cu numărul 15 din Superliga.

„Mă bucur că am câștigat un meci foarte greu și am urcat pe locul 4. Nu am discutat cu băieții această posibilitate la ședința tehnică, pentru că o mai făcusem înainte de meciul de la Galați și am remizat în cele din urmă.

Mă bucur că am făcut un meci extraordinar din punct de vedere tactic. Am făcut un efort mare.

Prima repriză a fost echilibrată. Am jucat bine în benzi. Paolo (n.r. – Medina) și Butean au creat spații. În repriza a doua am cedat posesia, a băgat și al treilea fundaș central.

Îmi felicit băieții pentru efort și atitudine. Sota și Baba au alergat mult la mijloc, la fel și Jipa cu Balaure în benzi. Au reușit să blocheze interii lui CFR.

Cred că e o victorie meritată și muncită”, a declarat Marius Măldărășanu, la microfonul Digi Sport.