Marius Măldărășanu și-a luat la rost jucătorii după eșecul cu FCSB: ”Este cel mai slab joc al nostru de după promovare!”

FCSB a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-0, pe FC Hermannstadt, într-un meci al etapei a 20-a din Superligă.

La finalul meciului, antrenorul de la Sibiu a oferit mai multe declarații.

Marius Măldărășanu a fost dezamăgit de rezultat și a precizat că a fost cel mai slab joc al echipei sale de la ultima promovare.

Antrenorul susține că nu se pune problema să mearga la Rapid, chiar dacă au fost zvonuri.

”Este cel mai slab joc al nostru de după promovare, nu îmi explic. Prima repriză a fost execrabilă. Au fost mai buni decât noi la toate capitolele. Nu aveam cum să scoatem ceva din acest joc. Am arătat ca o echipă mică ce se bate la locurile de baraj şi nicidecum la playoff.

Nu vreau să dau cu piciorul la munca de până acum. Sperăm să spălăm ruşinea cu Sepsi. Dacă am fi marcat primii, poate era altceva. Repet, au fost peste noi. E o echipă care se va bate la titlu (n.r. FCSB). Am arătat rău, nu am avut atitudine. Dacă aveam posibilitatea, la pauză aș fi schimbat 11 jucători.

Am şi dat câteva declaraţii pentru a linişti vestiarul. Nu era neliniştit doar vestiarul Rapidului, ci şi al nostru. Nu era nimic real, că eu aş fi pe lista lor. Nimeni nu a vorbit cu mine.

Acum ceva timp am zis că nu sunt pregătit mental. Nu se pune problema să merg la Rapid. Apar momente grele în viaţa fiecărei echipe. Mai sunt etape multe”, a spus Marius Măldărășanu, la finalul meciului.