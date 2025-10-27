Marius Măldărășanu și-a pus jucătorii la zid după FC Botoșani – FC Hermannstadt 2-0: „Al doilea a fost un cadou din partea noastră”

Echipa FC Botoşani, lider în clasament, a dispus luni, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 14-a din Superligă.

Echipa sibiană este penultima în clasament, cu 10 puncte

În minutul 18 Cîmpanu a şutat, Căbuz a respins, mingea a ajuns la Kovtalyuk, iar acesta a înscris pentru gazde.

După zece minute elevii lui Grozavu şi-au mărit avantajul, cu golul lui Charles Petro. Mailat a trecut pe lângă golul de 3-0 în minutul 34 şi la pauză FC Botoşani a intrat cu avantaj de două goluri.

Sibienii au avut şi ei o şansă, în minutul 70, dar Sergiu Buş a trimis pe lângă poartă, iar Anestis a scos incredibil la lovitura de cap a lui Karo, în minutul 82.

Căbuz a respins şi el, în minutul 87 la lovitura liberă executată de Bordeianu şi FC Botoşani – FC Hermannstadt s-a încheiat 2-0.

„Am început tare, agresiv, am gestionat bine startul, dar ratăm foarte mult. Golurile fac diferența. Apoi a apărut o fază frumoasă a lor la primul gol, al doilea a fost un cadou din partea noastră. Pe urmă, șocul și-a spus cuvântul.

Până la pauză adversarii au controlat jocul, s-au mișcat mult, noi am arătat că nu suntem puternici din punct de vedere mental. Dar a doua repriză a fost mult mai bună.

M-a bucurat mult atitudinea lor în vestiar, erau foarte încrezători și au simțit că se poate în viitor. E o vină comună, dar principalul vinovat sunt eu.

E o situație din care încerc să îi ajut să iasă. În orice domeniu mentalitatea face diferența, încerc să le ridic moralul cât pot”, a spus antrenorul de 50 de ani.

Moldovenii sunt lideri, cu 31 de puncte, ajungând la şase victorii consecutive în campionat, în timp ce Hermannstadt este penultima în clasament, a 15-a, cu 10 puncte.