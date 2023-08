Marius Măldărășanu, supărat pe elevii săi: „La ședința tehnică le-am amintit asta!”

FC Hermannstadt a obținut un punct chinuit acasă cu U Cluj. Cele două au înregistrat un 2-2 la Sibiu.

Marius Măldărășanu a vorbit imediat după meci. Iată ce a spus tehnicianul sibienilor.

„La ședința tehnică le-am amintit asta!”

„A fost un meci greu, cu două reprize diferite din punctul de vedere al jocului nostru. Am dominat prima repriză, dar două cornere și o greșeală au făcut ca ei să marcheze. Am abuzat de mingi lungi în startul reprize a doua, mingea a ajuns la portarul lor, apoi au putut să controleze jocul.

La ședința tehnică le-am amintit că am fost aproape de locul 6 anul trecut datoriă încrederii, pentru că pe finalul meciurilor echipele trag de timp. S-au dus pe final cu încredere și așa au apărut victoriile după minutul 90. Noi nu am avut șansă până azi, dar de data asta putem spune că e un punct câștigat, pentru că am marcat pe final.

Bejan este important pentru noi, nu trebuia să iasă afară la acea fază fixă, chiar dacă era lovit. Ne-a dereglat marcajul și asta a făcut ca ei să marcheze”, a declarat Marius Măldărășanu, pentru Digi Sport.