Marius Măldărășanu vede partea bună după remiza cu FCU 1948 Craiova: „Decât 7 înfrângeri, mai bine 7 egaluri”

FC Hermannstadt a remizat, 1-1, în deplasare, cu FCU Craiova 1948, în primul meci din etapa a 12-a din Superligă.

„Decât 7 înfrângeri, mai bine 7 egaluri”, a recunoscut Marius Măldărășanu

Aurelian Chițu a deschis scorul pentru gazde în prima repriză, iar Gabi Iancu a restabilit egalitatea în repriza secundă, ajungând la al 50-lea gol pe mprima scenă.

La finalul partidei, Marius Măldărășanu, antrenorul lui FC Hermannstadt, a spus că este mulțumit cu punctul câștigat.

„Decât să ai șapte înfrângeri, mai bine ai șapte egaluri. Au câștigat teren la început și ne-am pierdut puțin reperele. Îmi felicit băieții, am revenit și am avut situații de gol. Ceea ce mă bucură e că am terminat sus, efortul este unul foarte mare.

Băieții sunt întinși pe joc la vestiare. Oboseala își spune cuvântul. Este mai greu pentru cei tineri acum. Cei mai în vârstă îi țin în spate pe cei tineri.

Nu am știut că este al 50-lea gol al lui Gabi Iancu. Era supărat pentru că nu a jucat etapa trecută, dar mi-a plăcut atitudinea lui. Este normal să intri cu un plus. Nu doar el, ci toți jucătorii. Este un punct, ne mulțumește. Ne pregătim pentru următorul meci.

Eu le dau libertate și le cer să aibă personalitate. Niciodată nu i-am certat când au șutat la poartă și au dat în tribună. Este normal, când dai la poartă vrei să dai gol. Vor veni și golurile.

Poate puteam intra de anul trecut în play-off. În sufletul nostru ne dorim, însă nu este ușor. Ca să rămâi în play-off trebuie să lași afară multe echipe bune. Cred că este un joc plăcut ochiului”, a spus Marius Măldărășanu.