Marius Măldărușanu, dezamăgit după partida cu FC Botoșani: ”De când sunt aici, nu îmi amintesc să fi văzut așa ceva”

FC Botoșani și FC Hermannstadt s-au duelat în a opta etapă a Superligii României, scor 2-2.

Marius Măldărușanu a oferit mai multe declarații la finalul partidei. Antrenorul a declarat că nu își amintește ca sibienii să fi primit un gol precum înscruis de Drole de când se află pe banca tehnică a echipei.

”Suntem dezamăgiți. De când sunt aici, de doi ani și ceva, nu îmi amintesc să fi luat un gol cum a dat Botoșani. Le-am făcut două cadouri. A fost un teren greu, pe care am încercat să construim. Am făcut greșeli majore, dar, trebuie să trecem peste, suntem bărbați. Am pierdut două puncte.

Noi am încercat să controlăm, ei așteptau contraatacul. Am avut probleme pe pierderea mingii, terenul a fost destul de greu. Trebuia să fim mai pragmatici, să ne adaptăm terenului. O pasă la prortar pe asemenea teren e riscantă. Dar trebuie să mergem mai departe, formăm un vestiar unit.

Ceilați trebui să acopere greșelile unor jucători. Azi au greșit Căbuz și Butean. Suntem uniți, mergem mai departe. Trebuie să nu mai facem asemenea greșeli, pentru că mereu când facem, pierdem puncte”, a declarat Marius Măldărășanu la finalul meciului.