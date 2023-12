Marius Nicolae crede că Dinamo se poate salva de la retrogradare: „Lucrurile se pot rezolva cu transferuri de valoare”

Fostul atacant dinamovist Marius Niculae crede că echipa lui de suflet se va salva de la retrogradare, dacă va face transferuri de valoare.

„Lucrurile se pot rezolva în iarnă cu niște transferuri de valoare”, este convins Marius Niculae

Actualul director sportiv al naționalei U21 a României susține că lucrurile au mers bine la Dinamo în ultima perioadă, din punct de vedere al evoluției echipei.

„Sperăm să o regleze pe final și să rămână cu șanse reale la evitarea retrogradării, peste linia de baraj.

Lucrurile se pot rezolva în iarnă cu niște transferuri de valoare. Am văzut asta și la meciul cu FCSB, iar diferența a făcut-o atunci Florinel Coman. A avut acea execuție extraordinară și asta a făcut diferența.

Apoi cu U Cluj, adversarii au jucat 4-5 minute, iar după ce au marcat doar Dinamo a fost pe teren. Asta mai arată că deși, au avut posesie, n-au reușit să marcheze”, a spus el.

„Am avut prima ofertă la 15 ani de la Anderlecht, dar am rămas la Dinamo”, a dezvăluit Marius Niculae

Fostul atacant a debutat în fotbalul profesionist la Dinamo, marcând 44 de goluri în cele 100 de meciuri între 1996 și 2001. Fostul atacant a dezvăluit, însă, că a fost la un pas să-și înceapă cariera în afara țării.

„Eu m-am născut la clubul Dinamo datorită tatălui meu care era sportiv la acest club (n.r. – Constantin, campion european și vicecampion mondial la judo), apoi antrenor și toată copilăria mea a fost la Dinamo.

Puteam să plec și mai repede, dar am rămas aici să-mi ating obiectivele. Am avut prima ofertă la 15 ani de la Anderlecht, dar am rămas la Dinamo să-mi fac debutul și să iau un titlu și abia apoi am plecat.

Spiritul era diferit. Aveam antrenori care ne insuflau acel spirit de luptă. Nu exist locul 2 și trebui să batem Steaua”, a mai povestit el, potrivit iAMsport.