Marius Ştefănescu a înscris în victoria lui Konyaspor din Cupa Turciei

Atacantul român Marius Ştefănescu a înscris un gol pentru Konyaspor, care a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 4-2, de formaţia 12 Bingölspor, în turul al treilea al Cupei Turciei.

Ştefănescu a fost înlocuit în minutul 75

Konyaspor a înfruntat, acasă, în al treilea tur din Cupa Turciei, echipa de liga a patra 12 Bingölspor.

Utilizat titular, Marius Ştefănescu a deschis scorul pentru gazde, în minutul 6, dar replica formaţiei din ligile inferioare a venit odată cu golul lui Celik, din minutul 15.

Ismail Buga a readus pe Konyaspor în avantaj, în minutul 18, pentru ca după numai trei minute Yasir Subaşi să primească direct cartonaşul roşu şi gazdele au rămas în zece oameni.

Deşi în inferioritate, Konya a marcat alte două goluri, prin Morten Bjorlo (min. 62) şi Melih Bostan (min. 67).

Ştefănescu a fost înlocuit în minutul 75, cu Muhammet Taşci.

Oaspeţii au înscris prin Kara, reducând din diferenţă, iar gazdele au mai pierdut un jucător eliminat, pe Taşci, în minutul 90+5.

S-a terminat, în cele din urmă, Konyaspor – 12 Bingölspor 4-2 şi echipa lui Marius Ştefănescu s-a calificat în turul al patrulea din Cupa Turciei.