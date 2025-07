Marius Ștefănescu a recunoscut de ce a plecat de la FCSB: ”Am acceptat imediat!”

Marius Ștefănescu a plecat de la FCSB.

Fotbalistul a ajuns în Turcia, la Konyaspor.

Recent, jucătorul a oferit mai multe declarații.

”Am primit o ofertă de la Konya și nu am stat pe gânduri, am acceptat-o imediat. Vreau să mă adaptez cât mai repede la echipă și să ne îndeplinim toate obiectivele. Vreau să fiu sănătos și să îmi ajut echipa cât mai mult.

Abia aștept să jucăm primul meci acasă, iar suporterii să ne susțină necondiționat, pentru că noi o să dăm totul pe teren”, a spus Marius Ștefănescu într-un interviu acordat clubului.