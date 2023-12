Marius Ștefănescu, reacție după victoria cu CFR Cluj: „Am avut nişte emoţii la VAR!”

Sepsi OSK a legat a 3-a victorie consecutivă cu Bernd Storck. Covăsnenii au învins acasă CFR Cluj cu 2-1.

Marius Ștefănescu a reacționat la finalul celor 90 de minute. Iată ce a spus mijlocașul român despre succesul cu fosta campioană a României.

„Am avut nişte emoţii la VAR!”

„Un meci cu două reprize diferite. Prima ne-au cam dominat. E bine că am luat cele 3 puncte. Este un lucru foarte bun, acesta este obiectivul nostru. Sper ca şi la Sibiu să câştigăm şi să rămânem în primele 6 echipe. E clar că Mister ne-a spus câteva lucruri şi am reuşit să le punem în practică.

Toţi jucătorii au intrat bine şi acesta este un plus. Am avut nişte emoţii la VAR. La orice gol se așteaptă 3-4 minute, dar până la urmă este bine că am reuşit să câştigăm. După șase înfrângeri, atmosfera nu avea să fie bună. Dar certurile au fost doar în presă. Mă bucur că am revenit şi suntem pe drumul cel bun. A fost ziua domnului Dioszegi şi i-am făcut o bucurie”, a spus Marius Ştefănescu, după victoria cu CFR Cluj.