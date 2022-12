Marius Stoica, mulțumit de punctul câștigat în derby-ul cu FC Argeș: ”Am riscat și am schimbat sistemul. A fost o idee câștigătoare”

FC Argeș și CS Mioveni au terminat la egalitate, scor 2-2 (2-0), duminică, în meciul din etapa a 21-a, din Liga 1.

Marius Stoica a declarat că este mulțumit de scorul din derby-ul cu FC Argeș și a recunoscut că deși prima repriză a fost una dificilă, în a doua repriză jucătorii săi și-au revenit.

De asemenea, el a spus că decizia pe care a luat-o de a schimba sistemul și de a introduce doi atacanți a fost decisivă.

”Vă dați seama că am fost pus într-o situație în care, după prima repriză, nu credeam că se poate termina așa. Foarte prost am început jocul. A trebuit să gândesc situațiile la pauză. La 2-0 nu mai aveam ce să pierdem.

A doua repriză am putea spune că am câștigat-o în totalitate. Și eu am riscat, am schimbat sistemul, am jucat cu doi atacanți. A fost o idee câștigătoare. Am arătat bine și pe posesie, am pus presiune în terenul advers unde, spre surprinderea mea, au făcut pasul înapoi, iar noi am speculat.

2-0 este un scor periculos. Ei au avut posibilitatea de a închide jocul din prima repriză. Au avut situații de 3-0, de 4-1, dar acesta este fotbalul. Mă bucur pentru jucătorii meu, că au avut reacție, pentru un punct care nouă ne-a lipsit. Pentru noi contează fiecare punct.

(n.r. – dacă va continua ca antrenor la CS Mioveni și-n 2023) Nu pot spune eu lucrul acesta. Eu îmi fac doar meseria, sunt angajat al clubului. Dacă astăzi lucrez pentru CS Mioveni, iar mâine pentru alt club, trebuie să îmi fac datoria. Mie mi s-a dat încredere. Le mulțumesc oamenilor din conducere. Dacă urmărim programarea, nimeni nu anticipa că voi aduce puncte din cele cinci jocuri.

Punctele le-am scăpat printre degete. Am făcut jocuri foarte bune, chiar și la Constanța, cu Farul, chiar și cu CFR Cluj. Să ții în șah campioana, să nu dea un șut pe poartă în 80 de minute, nu este puțin. Asta spune multe din jocul nostru.

(n.r. – despre problemele financiare) Sper ca lucrurile să se rezolve, să devină normale. Ne liniștim cu toții. Trebuie să avem sărbători liniștite și să nu luăm decizii la cald. Să analizăm și să sper ca lucrurile să revină la normal”, a declarat Marius Stoica, la finalul partidei cu FC Argeș.